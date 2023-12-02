Вночі Росія атакувала дронами-камікадзе та керованою авіаракетою Х-59. Збили майже все

Безпілотники росіяни запускали з території тимчасово окупованого Криму, ракету – з окупованої частини Запорізької області. Х-59 збили під Дніпром

Cу-34 з ракетами Х-59 (Фото: МО РФ)

В ніч проти 2 грудня загарбники вкотре атакували Україну російсько-іранськими дронами-камікадзе типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59. За даними Повітряних сил ЗСУ, було всього одне влучання.

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Безпілотники росіяни запускали з території тимчасово окупованого Криму, ракету – з окупованої частини Запорізької області.

Сили протиповітряної оборони знищили 10 з 11 дронів та ракету.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, близько 02:50 ночі на підступах до Дніпра було збито Х-59 росіян.

"Шахеди" збивали у небі над Одеською областю, пишуть військові.

Вчора, 1 грудня, вибухи лунали у Кривому Розі та Кропивницькому. Повітряні сили відзвітували про збиття 18 "шахедів" та однієї Х-59. Загалом тоді Росія атакувала двома ракетами одного типу та 25 ударними безпілотниками.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили зазначили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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