Ночью Россия атаковала дронами-камикадзе и управляемой авиаракетой Х-59. Сбили почти все

Дроны россияне запускали с территории временно оккупированного Крыма, а ракету – из оккупированной части Запорожской области. Х-59 сбили под Днепром

Cу-34 с ракетами Х-59 (Фото: МО РФ)

В ночь на 2 декабря захватчики в очередной раз атаковали Украину российско-иранскими дронами-камикадзе типа Shahed и управляемой авиационной ракетой Х-59. По данным Воздушных сил ВСУ, было всего одно попадание.

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Беспилотники россияне запускали с территории временно оккупированного Крыма, а ракету – из оккупированной части Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 из 11 дронов и ракету.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, около 02:50 ночи на подступах к Днепру была сбита Х-59 россиян.

"Шахеды" сбивали в небе над Одесской областью, пишут военные.

Вчера, 1 декабря, взрывы раздавались в Кривом Роге и Кропивницком. Воздушные силы отчитались о сбивании 18 "шахедов" и одной Х-59. В общем тогда Россия атаковала двумя ракетами одного типа и 25 ударными беспилотниками.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.

Воздушные силы отметили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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