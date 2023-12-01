Над Україною збили 18 "шахедів" та одну ракету Х-59. Але були й прильоти

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 грудня

Робота ППО (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 грудня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив дві керовані авіаційні ракети типу Х-59 та 12 "шахедів".

Сили протиповітряної оборони знищили одну ракету та вісім безпілотників.

Згодом Повітряні сили ЗСУ уточнили, що усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 "шахедів". Зі всіх цілей росіян українська ППО збила 18 дронів та одну ракету Х-59.

Раніше вночі вибухи лунали у Кропивницькому, Повітряні сили писали про запуск ракет на місто.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про нічний приліт по Кривому Рогу. Попередньо, без постраждалих.

У ніч проти 30 листопада росіяни атакували Україну ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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