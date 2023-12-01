Над Украной сбили 18 "шахедов" и одну ракету Х-59. Но были и прилеты

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 декабря

Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 декабря. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг запустил две управляемые авиационные ракеты типа Х-59 и 12 "шахедов".

Силы противовоздушной обороны уничтожили одну ракету и восемь беспилотников.

Позже Воздушные силы ВСУ уточнили, что всего враг применил две ракеты Х-59 и 25 "шахедов". Из всех целей россиян украинская ПВО сбила 18 дронов и одну ракету.

Ранее ночью взрывы звучали в Кропивницком, Воздушные силы писали о запуске ракет на город.

В ночь на 30 ноября россияне атаковали Украину ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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