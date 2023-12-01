В Кропивницком ночью звучали взрывы. Россия атаковала ракетами

В Кропивницком в ночь на 1 декабря звучали взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами

Кропивницкий (Фото: скриншот с видео)

В Кропивницком в ночь на 1 декабря звучали взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами. О звуке взрывов сообщило Суспильне.

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После 03:00 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Около 03:39 в Кропивницком был слышен взрыв.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о пролете ракет в сторону областного центра.

Telegram-канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными, написал о пусках управляемых авиационных ракет типа Х-59, но подтвердить эту информацию точно пока невозможно.

В ночь на 30 ноября россияне атаковали Украину ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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