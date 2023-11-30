Россия ночью ударила по Украине ракетами С-300 и "шахедами". Зафиксировано 14 прилетов

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 ноября

Пуск ракеты С-300 (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 ноября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг применил восемь управляемых зенитных ракет типа С-300.

Также было выпущено 20 "шахедов".

Силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников.

Ранее стало известно о падении обломков на территории бывшего завода в Шепетовском районе Хмельницкой области.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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