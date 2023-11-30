РФ атаковала БПЛА Хмельницкую область. Под Шепетовкой обломки упали на бывшее предприятие

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 ноября

Мобильная огневая группа (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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По его словам, в Шепетовском районе работали силы противовоздушной обороны.

В результате боевой работы обломки упали на территории бывшего завода.

Травмированных и пожара нет.

Другие последствия атаки устанавливаются.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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