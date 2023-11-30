РФ атакувала БПЛА Хмельницьку область. Під Шепетівкою уламки впали на колишнє підприємство

Російські окупанти атакували Хмельницьку область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 листопада

Мобільна вогнева група (Фото: Нацгвардія)

Російські окупанти атакували Хмельницьку область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 листопада. Про це повідомив заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у Шепетівському районі працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок бойової роботи уламки впали на території колишнього заводу.

Травмованих і пожежі немає.

Інші наслідки атаки встановлюються.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих і пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

Читайте також: РФ масовано атакувала Україну дронами Shahed і ракетами Х-59. Вибухи у семи областях