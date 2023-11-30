Росія вночі вдарила по Україні ракетами С-300 та "шахедами". Зафіксовано 14 прильотів

Російські окупанти атакували Україну ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 листопада

Пуск ракети С-300 (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 листопада. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог застосував вісім керованих зенітних ракет типу С-300.

Також було випущено 20 "шахедів".

Сили протиповітряної оборони збили 14 безпілотників.

Раніше стало відомо про падіння уламків на території колишнього заводу у Шепетівському районі Хмельницької області.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих і пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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