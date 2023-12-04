"Чомусь цей цікавить ворога найбільше": Повітряні сили про обстріли аеродрому в Старокостянтинові

У Повітряних силах розповіли, чому ворог обстрілює аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині

Юрій Ігнат (Фото: Facebook)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про тактику росіян під час масованої атаки Shahed-136 на Київ 25 листопада та пояснив, чому російські військові постійно обстрілюють аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині. Про це стало відомо із його інтерв'ю для РБК-Україна.

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У ніч на 25 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

За словами речника "шахеди" йшли з двох напрямків:

→ з Курської області – через північні області України;

→ з Приморсько-Ахтарська – спочатку маневрували по південних областях, щоби приблизно одночасно підійти до Києва разом з північною групою.

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Ігнат зазначив, що таку ж тактику ворог уже застосовував на Хмельниччині, атакуючи аеродром у Старокостянтинові ракетами та дронами.

"Це програмується маршрут та час польоту, противник розуміє, в який момент дрони долетять з півдня до Києва, а інша група – з півночі до Києва. Це тактика стабільна для ворога", – зауважив він.

На питання, чому "шахеди" так часто долітають до Старокостянтинова, у Повітряних силах зазначили, що причина полягає в тому, що там розташований аеродром базування українських літаків тактичної авіації.

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"Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", – додав Ігнат.

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