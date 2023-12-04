У Кривому Розі пролунали вибухи. Військові попереджали про балістику
Вибух (Ілюстративне фото)

У Кривому Розі після обіду пролунали звуки вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістики.

12:30. У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. 

12:31. У Кривому Розі пролунали два вибухи, заявив співрозмовник. За його словами, "це не було дуже гучно, але знайомі кажуть, що у них доволі потужно".

Як повідомляє криворізький канал СВОЇ, місцеві жителі чули звук прольоту ракет над містом.

Місцева влада поки ніяк не коментувала інцидент.

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