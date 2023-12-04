У Кривому Розі пролунали вибухи. Військові попереджали про балістику

О 12:31 у Кривому Розі пролунали вибухи через хвилину після оголошення повітряної тривоги

Вибух (Ілюстративне фото)

У Кривому Розі після обіду пролунали звуки вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістики.

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12:30. У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

12:31. У Кривому Розі пролунали два вибухи, заявив співрозмовник. За його словами, "це не було дуже гучно, але знайомі кажуть, що у них доволі потужно".

Як повідомляє криворізький канал СВОЇ, місцеві жителі чули звук прольоту ракет над містом.

Місцева влада поки ніяк не коментувала інцидент.

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У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.

У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.

У ніч проти 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

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