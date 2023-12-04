РФ вдарила по Новогродівці. З-під завалів дістали тіло дитини, батьків не знайшли – відео
У Новогродівці Донецької області, по якій у ніч проти 30 листопада РФ завдала ракетного удару, знайшли тіло восьмирічної дитини. Імовірно, її батьки досі перебувають під завалами, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.
Унаслідок російської атаки на місто було зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури. Ворог бив шістьма ракетами С-300.
За словами Шевченка, пошуково-рятувальні роботи досі тривають.
На ранок 4 грудня з-під завалів дістали тіло дитини. Батьків дівчинки, це 33-річна жінка та 38-річний чоловік, досі не знайшли.
- У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.
- У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.
- У ніч проти 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.
Читайте також: Удар по багатоповерхівці в Селидовому. Рятувальні роботи завершено: четверо загиблих