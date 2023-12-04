У Новогродівці Донецької області, по якій у ніч проти 30 листопада РФ завдала ракетного удару, знайшли тіло восьмирічної дитини. Імовірно, її батьки досі перебувають під завалами, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.

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Унаслідок російської атаки на місто було зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури. Ворог бив шістьма ракетами С-300.

За словами Шевченка, пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

На ранок 4 грудня з-під завалів дістали тіло дитини. Батьків дівчинки, це 33-річна жінка та 38-річний чоловік, досі не знайшли.

Фото: МВС

У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.

У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.

У ніч проти 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

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