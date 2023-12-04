В Новогродовке Донецкой области, по которой в ночь на 30 ноября РФ нанесла ракетный удар, нашли тело восьмилетнего ребенка. Предположительно, ее родители до сих пор находятся под завалами, сообщил начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко.

В результате российской атаки на город был разрушен подъезд трехэтажного дома, повреждены два многоквартирных дома, гаражи, автомобиль и дом культуры. Враг бил шестью ракетами С-300.

По словам Шевченко, поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

К утру 4 декабря из-под завалов извлекли тело ребенка. Родителей девочки, это 33-летняя женщина и 38-летний мужчина, до сих пор не нашли.

Фото: МВС
Фото: МВД

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