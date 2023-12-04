В Новогродовке Донецкой области, по которой в ночь на 30 ноября РФ нанесла ракетный удар, нашли тело восьмилетнего ребенка. Предположительно, ее родители до сих пор находятся под завалами, сообщил начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко.

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В результате российской атаки на город был разрушен подъезд трехэтажного дома, повреждены два многоквартирных дома, гаражи, автомобиль и дом культуры. Враг бил шестью ракетами С-300.

По словам Шевченко, поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

К утру 4 декабря из-под завалов извлекли тело ребенка. Родителей девочки, это 33-летняя женщина и 38-летний мужчина, до сих пор не нашли.

Фото: МВД

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ударила баллистикой по Днепру.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Тюрин сообщал, что очередные атаки на область обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

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