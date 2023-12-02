В Днепре раздались взрывы – вероятно, баллистика. Об угрозе военные не сообщали

В Днепре в 09:11 прогремели два взрыва. По словам собеседника, первый был громким, второй – тише. Предварительно, баллистика

Взрыв (Иллюстративное фото)

В Днепре прогремели взрывы, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы и мониторинговые чаты не сообщали ни об одной из возможных угроз.

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09:11. В Днепре прогремели два взрыва. По словам собеседника, первый был громким, второй – тише.

09:13. В области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы заявили о баллистике.

09:32. В городе прозвучали повторные взрывы. Воздушные силы написали об угрозе баллистики, призвали пройти в укрытия.

Ночью днепряне тоже слышали звуки взрывов. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, около 02:50 ночи на подступах к городу было сбито Х-59 россиян.

Кроме того, в Одесской области было попадание "шахеда". Пожар быстро погасили, пострадавших нет.

Новость дополняется...

Вчера, 1 декабря, взрывы раздавались в Кривом Роге и Кропивницком. Воздушные силы отчитались о сбивании 18 "шахедов" и одной Х-59. В общем, тогда Россия атаковала двумя ракетами одного типа и 25 ударными беспилотниками.

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