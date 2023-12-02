Росія вдарила балістикою по Дніпру. Люди не постраждали

У Дніпрі о 09:11 пролунали два вибухи. За словами співрозмовника, перший був гучним, другий – тихіше. Попередньо, балістика

Вибух (Ілюстративне фото)

У Дніпрі пролунали вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили та моніторингові чати не повідомляли про жодну з імовірних загроз.

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09:11. У Дніпрі пролунали два вибухи. За словами співрозмовника, перший був гучним, другий – тихіше.

09:13. В області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали заявили про балістику.

09:32. У місті пролунали повторні вибухи. Повітряні сили написали про загрозу балістики, закликали пройти в укриття.

Вночі дніпряни також чули звуки вибухів. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, близько 02:50 ночі на підступах до міста було збито Х-59 росіян.

Крім того, в Одеській області було влучання "шахеда". Пожежу швидко загасили, постраждалих немає.

ДОПОВНЕНО о 10:37. Лисак заявив про влучання. Люди, за його словами, не постраждали.

Вчора, 1 грудня, вибухи лунали у Кривому Розі та Кропивницькому. Повітряні сили відзвітували про збиття 18 "шахедів" та однієї Х-59. Загалом тоді Росія атакувала двома ракетами одного типу та 25 ударними безпілотниками.

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