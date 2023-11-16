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Удар по багатоповерхівці в Селидовому. Рятувальні роботи завершено: четверо загиблих

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 18:28
Удар по багатоповерхівці в Селидовому. Рятувальні роботи завершено: четверо загиблих - Фото
Фото - МВС

У Селидовому Донецької області, де росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в ніч проти 15 листопада, станом на сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

В результаті російського удару по будинку загинули чотири особи, ще троє людей травмовані.

Також у ДСНС повідомили, що заплановані роботи з демонтажу аварійних елементів конструкції будинку.

Початково після удару було відомо про одну загиблу – тіло жінки знайшли під завалами.

  • Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Повітряні сили повідомили про знищення 16 дронів та ракети Х-59. На Хмельниччині є руйнування і постраждалий.
  • Також сьогодні Росія масовано вдарила по Білозерці під Херсоном: одна особа загинула, немає світла.
Оксана Житнюк
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