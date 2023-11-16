Удар по багатоповерхівці в Селидовому. Рятувальні роботи завершено: четверо загиблих
16.11.2023, 18:28
Фото - МВС
У Селидовому Донецької області, де росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в ніч проти 15 листопада, станом на сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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В результаті російського удару по будинку загинули чотири особи, ще троє людей травмовані.
Також у ДСНС повідомили, що заплановані роботи з демонтажу аварійних елементів конструкції будинку.
Початково після удару було відомо про одну загиблу – тіло жінки знайшли під завалами.
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