У Старокостянтинові лунають вибухи. Росіяни атакують групами "шахедів", працює ППО

У Старокостянтинові Хмельницької області лунають вибухи, російські окупанти атакують дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомило джерело LIGA.net у місті.

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Також про роботу протиповітряної оборони заявив заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Раніше командування Повітряних сил писало про рух груп "шахедів" у напрямку Хмельницької області.

Військові закликали жителів Старокостянтинова бути в укриттях.

У місті розташований військовий аеродром – він є одним із місць базування штурмовиків Су-24М, які можуть запускати крилаті ракети типу Storm Shadow та SCALP.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч проти 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

У ніч проти 15 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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