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У Старокостянтинові лунають вибухи. Росіяни атакують групами "шахедів", працює ППО

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 08:12
У Старокостянтинові лунають вибухи. Росіяни атакують групами
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)

У Старокостянтинові Хмельницької області лунають вибухи, російські окупанти атакують дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомило джерело LIGA.net у місті.

Також про роботу протиповітряної оборони заявив заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Раніше командування Повітряних сил писало про рух груп "шахедів" у напрямку Хмельницької області.

Військові закликали жителів Старокостянтинова бути в укриттях.

У місті розташований військовий аеродром – він є одним із місць базування штурмовиків Су-24М, які можуть запускати крилаті ракети типу Storm Shadow та SCALP.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоСтарокостянтинівХмельницька областьShahed-136дрони-камікадзе

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