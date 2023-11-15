Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки поки що не розголошують

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі в ніч проти 15 листопада. Про атаку на місто повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, у Кривому Розі вночі "було гучно", жертв та постраждалих немає, наслідки уточнюються.

Повітряні сили писали про загрозу удару балістичними ракетами.

Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими на південному напрямку, повідомляв про запуск керованої авіаційної ракети типу Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

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