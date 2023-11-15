Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки поки що не розголошують
15.11.2023, 09:13
Кривий Ріг (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі в ніч проти 15 листопада. Про атаку на місто повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, у Кривому Розі вночі "було гучно", жертв та постраждалих немає, наслідки уточнюються.
Голова ради оборони міста Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку ворога.
Повітряні сили писали про загрозу удару балістичними ракетами.
Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими на південному напрямку, повідомляв про запуск керованої авіаційної ракети типу Х-59 у напрямку Кривого Рогу.
- 10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.
- 11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.
- У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".
Читайте також: Селидове. Через ракетний удар РФ обвалилася багатоповерхівка, є загибла — фото та відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі