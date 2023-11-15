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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки поки що не розголошують

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15.11.2023, 09:13
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки поки що не розголошують - Фото
Кривий Ріг (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі в ніч проти 15 листопада. Про атаку на місто повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Кривому Розі вночі "було гучно", жертв та постраждалих немає, наслідки уточнюються.
Голова ради оборони міста Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку ворога.

Повітряні сили писали про загрозу удару балістичними ракетами.

Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими на південному напрямку, повідомляв про запуск керованої авіаційної ракети типу Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

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Дмитро Гриниченко
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