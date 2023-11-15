Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия пока не разглашают

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 15 ноября. Об атаке на город сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в Кривом Роге ночью "было громко", жертв и пострадавших нет, последствия уточняются.

Воздушные силы писали об угрозе удара баллистическими ракетами.

Telegram-канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, сообщал о запуске управляемой авиационной ракеты типа Х-59 в направлении Кривого Рога.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

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