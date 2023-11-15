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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия пока не разглашают

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 09:13
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия пока не разглашают - Фото
Кривой Рог (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 15 ноября. Об атаке на город сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в Кривом Роге ночью "было громко", жертв и пострадавших нет, последствия уточняются.
Глава совета обороны города Александр Вилкул заявил о ракетной атаке врага. 

Воздушные силы писали об угрозе удара баллистическими ракетами.

Telegram-канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, сообщал о запуске управляемой авиационной ракеты типа Х-59 в направлении Кривого Рога. 

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Дмитрий Гриниченко
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