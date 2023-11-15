Селидово. Из-за ракетного удара РФ обрушилась многоэтажка, есть погибшая — фото и видео
15.11.2023, 08:16
Последствия удара по Селидово (Фото: ГСЧС)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Селидово Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По его словам, из-за удара был разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома.
На месте обстрела спасатели и полиция спасли раненых мужчину и женщину, которую госпитализировали.
Из поврежденной квартиры на четвертом этаже эвакуировали трех человек, в том числе и ребенка.
Под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами остается еще один человек.
Разбор завалов продолжается.
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