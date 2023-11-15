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Селидово. Из-за ракетного удара РФ обрушилась многоэтажка, есть погибшая — фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 08:16
Селидово. Из-за ракетного удара РФ обрушилась многоэтажка, есть погибшая — фото и видео - Фото
Последствия удара по Селидово (Фото: ГСЧС)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Селидово Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, из-за удара был разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома.
На месте обстрела спасатели и полиция спасли раненых мужчину и женщину, которую госпитализировали. 

Из поврежденной квартиры на четвертом этаже эвакуировали трех человек, в том числе и ребенка.

Под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами остается еще один человек.

Разбор завалов продолжается. 

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Дмитрий Гриниченко
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