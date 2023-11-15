Селидово. Из-за ракетного удара РФ обрушилась многоэтажка, есть погибшая — фото и видео

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Селидово Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, из-за удара был разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома.

На месте обстрела спасатели и полиция спасли раненых мужчину и женщину, которую госпитализировали.

Из поврежденной квартиры на четвертом этаже эвакуировали трех человек, в том числе и ребенка.

Под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами остается еще один человек.

Разбор завалов продолжается.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

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