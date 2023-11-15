Селидове. Через ракетний удар РФ обвалилася багатоповерхівка, є загибла — фото і відео

Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Селидовому Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, через удар було зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку.

На місці обстрілу рятувальники та поліція врятували поранених чоловіка та жінку, яку госпіталізували.

З пошкодженої квартири на четвертому поверсі евакуювали трьох осіб, зокрема дитину.

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами залишається ще одна людина.

Розбір завалів триває.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

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