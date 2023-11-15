Селидове. Через ракетний удар РФ обвалилася багатоповерхівка, є загибла — фото і відео
15.11.2023, 08:16
Наслідки удару по Селидовому (Фото: ДСНС)
Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Селидовому Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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За його словами, через удар було зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку.
На місці обстрілу рятувальники та поліція врятували поранених чоловіка та жінку, яку госпіталізували.
З пошкодженої квартири на четвертому поверсі евакуювали трьох осіб, зокрема дитину.
Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами залишається ще одна людина.
Розбір завалів триває.
- 10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.
- 11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.
- У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".
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