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Селидове. Через ракетний удар РФ обвалилася багатоповерхівка, є загибла — фото і відео

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15.11.2023, 08:16
Селидове. Через ракетний удар РФ обвалилася багатоповерхівка, є загибла — фото і відео - Фото
Наслідки удару по Селидовому (Фото: ДСНС)

Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Селидовому Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, через удар було зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку.
На місці обстрілу рятувальники та поліція врятували поранених чоловіка та жінку, яку госпіталізували.

З пошкодженої квартири на четвертому поверсі евакуювали трьох осіб, зокрема дитину.

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами залишається ще одна людина.

Розбір завалів триває.

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Дмитро Гриниченко
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