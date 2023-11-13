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Росія ввечері вдарила по Харкову ракетами С-300. Приліт біля розважального комплексу

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 08:32
Росія ввечері вдарила по Харкову ракетами С-300. Приліт біля розважального комплексу - Фото
Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300 увечері 12 листопада, приліт зафіксовано у Шевченківському районі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ракетний удар завдавався приблизно о 19:23.
Зафіксовано влучання в землю біля одного із розважальних комплексів, пошкоджено дерев'яну браму.
Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі.
Люди не постраждали.
  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина.
  • Обласна прокуратура опублікувала відео із наслідками удару.
  • 7 листопада СБУ заявила, що затримала чоловіка, який навів російські "Іскандери" на житлові будинки в центрі Харкова, внаслідок чого загинули дитина та її бабуся.

Читайте також: Окупанти обстріляли Харків, за попередніми даними, ракетами С-300

Дмитро Гриниченко
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