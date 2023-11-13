Росія ввечері вдарила по Харкову ракетами С-300. Приліт біля розважального комплексу

Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300 увечері 12 листопада, приліт зафіксовано у Шевченківському районі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ракетний удар завдавався приблизно о 19:23.

Зафіксовано влучання в землю біля одного із розважальних комплексів, пошкоджено дерев'яну браму.

Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі.

Люди не постраждали.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина.

Обласна прокуратура опублікувала відео із наслідками удару.

7 листопада СБУ заявила, що затримала чоловіка, який навів російські "Іскандери" на житлові будинки в центрі Харкова, внаслідок чого загинули дитина та її бабуся.

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