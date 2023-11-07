СБУ взяла навідника удару по Харкову 6 жовтня. Йому світить довічне – фото

Служба безпеки України стверджує, що затримала чоловіка, який місяць тому навів російські "Іскандери" на житлові будинки у центрі Харкова, внаслідок чого загинула дитина та її бабуся.

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Вранці 6 жовтня загарбники вдарили по житловому будинку та іншому цивільному об'єкту у Харкові. Тоді з-під завалів дістали 10-річного хлопчика та його бабусю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що поранень також зазнала 11-місячна дитина. За словами місцевих мешканців, загиблий 10-річний хлопчик був її братом.

Загалом внаслідок російського удару було поранено 23 людини.

СБУ стверджує, що встановила особу корегувальника. За даними слідства, йдеться про чоловіка, який працював майстром на харківському підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів.

Правоохоронці стверджують, що російська спецслужба завербувала його дистанційно через Telegram.

"Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону", – пише СБУ.

Зазначається, що інформацію чоловік передавав до російського ГРУ через "зв'язківця". СБУ вказує на колишнього ватажка терористичної організації ЛНР на прізвисько "Шаман", якому вже оголошували підозру.

Ворожому корегувальнику повідомили про підозру у держзраді. Йому загрожує довічне.

Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

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