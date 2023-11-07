СБУ взяла наводчика удара по Харькову 6 октября. Ему светит пожизненное – фото

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала мужчину, который месяц назад навел российские "Искандеры" на жилые дома в центре Харькова, в результате чего погиб ребенок и его бабушка.

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Утром 6 октября захватчики ударили по жилому дому и другому гражданскому объекту в Харькове. Тогда из-под завалов достали 10-летнего мальчика и его бабушку.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что ранения также получил 11-месячный ребенок. По словам местных жителей, погибший 10-летний мальчик был его братом.

Всего в результате российского удара были ранены 23 человека.

СБУ утверждает, что установила личность корректировщика. По данным следствия, речь идет о мужчине, работавшем мастером на харьковском предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов.

Правоохранители утверждают, что российская спецслужба завербовала его дистанционно через Telegram.

"Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения украинских войск по территории региона", – пишет СБУ.

Отмечается, что информацию мужчина передавал в российское ГРУ через "связного". СБУ указывает на бывшего главаря террористической организации ЛНР по прозвищу "Шаман", которому уже объявляли подозрение.

Вражескому корректировщику сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит пожизненное.

Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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