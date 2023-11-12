Окупанти обстріляли Харків, попередньо ракетами С-300
12.11.2023, 19:42
Наслідки російської військової агресії в Україні, Харків (Фото: EPA)
Харків вкотре обстріляно з Росії. Джерела LIGA.net у місті підтверджують, що чули вибухи.
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Обстріл підтверджує у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Російські Z-паблік менше години тому писали про нібито запуски ракет С-300 з території Білгородської області країни-агресора.
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