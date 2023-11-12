Оккупанты обстреляли Харьков, предварительно ракетами С-300
12.11.2023, 19:42
Последствия российской военной агрессии в Украине, Харьков (Фото: EPA)
Харьков в очередной раз обстрелян из России. Источники LIGA.net в городе подтверждает, что слышали взрывы.
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Обстрел подтверждает в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Российские Z-паблики менее часа назад писали о якобы запусках ракет С-300 с территории Белгородской области страны-агрессора.
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