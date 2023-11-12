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Оккупанты обстреляли Харьков, предварительно ракетами С-300

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 19:42
Оккупанты обстреляли Харьков, предварительно ракетами С-300 - Фото
Последствия российской военной агрессии в Украине, Харьков (Фото: EPA)

Харьков в очередной раз обстрелян из России. Источники LIGA.net в городе подтверждает, что слышали взрывы.

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Обстрел подтверждает в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. 

Фото – скриншот

Российские Z-паблики менее часа назад писали о якобы запусках ракет С-300 с территории Белгородской области страны-агрессора.   

Новость дополняется

Сергей Бережной, Євген Пилипенко
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