Россия вечером ударила по Харькову ракетами С-300. Прилет возле развлекательного комплекса

Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300 вечером 12 ноября, прилет зафиксирован в Шевченковском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, ракетный удар наносился примерно в 19:23.

Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов, повреждены деревянные ворота.

Также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе.

Люди не пострадали.





5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок.

Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

7 ноября СБУ заявила, что задержала мужчину, который навел российские "Искандеры" на жилые дома в центре Харькова, в результате чего погибли ребенок и его бабушка.

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