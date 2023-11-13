Россия вечером ударила по Харькову ракетами С-300. Прилет возле развлекательного комплекса
13.11.2023, 08:32
Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)
Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300 вечером 12 ноября, прилет зафиксирован в Шевченковском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, ракетный удар наносился примерно в 19:23.
Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов, повреждены деревянные ворота.
Также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе.
Люди не пострадали.
- 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок.
- Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
- 7 ноября СБУ заявила, что задержала мужчину, который навел российские "Искандеры" на жилые дома в центре Харькова, в результате чего погибли ребенок и его бабушка.
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