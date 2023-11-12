Росія вночі завдала ракетного удару по Україні: випустили дві Х-59 й "Іскандер"

Російські війська вночі завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М", повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Одну з ракет Х-59 вдалося збити Силами та засобами протиповітряної оборони. Куди прилетіли інші, Генштаб не вказує.

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється, йдеться в ранковому зведенні.

Міська влада Вознесенська в Миколаївській області вночі рекомендувала мешканцям міста перебувати в укриттях. Зазвичай так роблять, коли той чи інший населений пункт перебуває під ударом.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада зранку Росія вперше за 52 дні здійснила ракетний удар по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

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