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Росія вночі завдала ракетного удару по Україні: випустили дві Х-59 й "Іскандер"

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 07:28
Росія вночі завдала ракетного удару по Україні: випустили дві Х-59 й
Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commnos

Російські війська вночі завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М", повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Одну з ракет Х-59 вдалося збити Силами та засобами протиповітряної оборони. Куди прилетіли інші, Генштаб не вказує.

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється, йдеться в ранковому зведенні.

Міська влада Вознесенська в Миколаївській області вночі рекомендувала мешканцям міста перебувати в укриттях. Зазвичай так роблять, коли той чи інший населений пункт перебуває під ударом.

Андрій Водяний
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