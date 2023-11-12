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Россия ночью нанесла ракетный удар по Украине: выпустили две Х-59 и "Искандер"

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 07:28
Россия ночью нанесла ракетный удар по Украине: выпустили две Х-59 и
Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commnos

Российские войска ночью нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М", сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Одну из ракет Х-59 удалось сбить Силами и средствами противовоздушной обороны. Куда прилетели остальные, Генштаб не указывает.

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, говорится в утренней сводке.

Городские власти Вознесенска в Николаевской области ночью рекомендовали жителям города находиться в укрытиях. Как правило, так делают, когда тот или иной населенный пункт находится под ударом.

Андрей Водяный
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