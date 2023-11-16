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В Староконстантинове звучат взрывы. Россияне атакуют группами "шахедов", работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 08:12
В Староконстантинове звучат взрывы. Россияне атакуют группами
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)

В Староконстантинове Хмельницкой области звучат взрывы, российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил источник LIGA.net в городе.

Также о работе противовоздушной обороны заявил заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Ранее командование Воздушных сил писало о движении групп "шахедов" в направлении Хмельницкой области.

Военные призвали жителей Староконстантинова быть в укрытиях. 

В городе расположен военный аэродром — он является одним из мест базирования штурмовиков Су-24М, которые могут запускать крылатые ракеты типа Storm Shadow и SCALP.

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Дмитрий Гриниченко
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