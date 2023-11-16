В Староконстантинове звучат взрывы. Россияне атакуют группами "шахедов", работает ПВО

В Староконстантинове Хмельницкой области звучат взрывы, российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил источник LIGA.net в городе.

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Также о работе противовоздушной обороны заявил заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Ранее командование Воздушных сил писало о движении групп "шахедов" в направлении Хмельницкой области.

Военные призвали жителей Староконстантинова быть в укрытиях.

В городе расположен военный аэродром — он является одним из мест базирования штурмовиков Су-24М, которые могут запускать крылатые ракеты типа Storm Shadow и SCALP.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

В ночь на 15 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу.

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