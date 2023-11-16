RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ранкова атака "шахедами". Під Хмельницьким є руйнування та постраждалий — деталі від ОВА

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 12:38
Ранкова атака
Мобільна група ППО (Фото: Нацгвардія)

На Хмельниччині є руйнування і постраждалий внаслідок атаки дронами-камікадзе Shahed-136 вранці 16 листопада. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

За словами чиновників, сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники ворога.
Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль, водій постраждав, але травми незначні.

Також на території продовольчих складів пошкоджено дах, вікна майстерні та триповерхової споруди.

Постраждали сім місткостей для олії.

Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Повітряні сили повідомили про знищення 16 дронів та ракети Х-59.

Читайте також: Селидове. Через ракетний удар РФ обвалилася багатоповерхівка, є загибла — фото і відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаппоХмельницька областьShahed-136дрони-камікадзе

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 