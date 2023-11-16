Ранкова атака "шахедами". Під Хмельницьким є руйнування та постраждалий — деталі від ОВА

На Хмельниччині є руйнування і постраждалий внаслідок атаки дронами-камікадзе Shahed-136 вранці 16 листопада. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

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За словами чиновників, сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники ворога.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль, водій постраждав, але травми незначні.

Також на території продовольчих складів пошкоджено дах, вікна майстерні та триповерхової споруди.

Постраждали сім місткостей для олії.

Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Повітряні сили повідомили про знищення 16 дронів та ракети Х-59.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

У ніч проти 15 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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