Утренняя атака "шахедами". Под Хмельницким есть разрушения и пострадавший — детали от ОВА

В Хмельницкой области есть разрушения и пострадавший в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 утром 16 ноября. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

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По словам чиновников, силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники врага.

В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль, водитель пострадал, но травмы незначительные.

Также на территории продовольственных складов повреждена крыша, окна мастерской и трехэтажного сооружения.

Пострадали семь емкостей для растительного масла.

Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

В ночь на 15 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу.

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