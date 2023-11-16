UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Утренняя атака "шахедами". Под Хмельницким есть разрушения и пострадавший — детали от ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 12:38
Утренняя атака
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

В Хмельницкой области есть разрушения и пострадавший в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 утром 16 ноября. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

По словам чиновников, силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники врага.
В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль, водитель пострадал, но травмы незначительные. 

Также на территории продовольственных складов повреждена крыша, окна мастерской и трехэтажного сооружения.

Пострадали семь емкостей для растительного масла. 

Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59. 

Читайте также: Селидово. Из-за ракетного удара РФ обрушилась многоэтажка, есть погибшая — фото и видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвохмельницкая областьShahed-136дроны-камикадзе

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 