Россия атаковала Украину 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 и С-300, девять прилетов

Российские оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе Shahed-136, управляемой авиационной ракетой Х-59, а также ракетами комплекса С-300. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что в ночь на 16 ноября враг запустил 18 БПЛА из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае — противовоздушная оборона уничтожила 16 целей.

Работали мобильные огневые группы, истребители и зенитные подразделения.

Также вечером 15 ноября в Полтавской области была сбита ракета Х-59.

Около полуночи россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковской области ракетами С-300. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что под удар попал Чугуев под Харьковом, зафиксировано как минимум семь прилетов.

Повреждены здание образовательного учреждения и частный дом. Обошлось без пострадавших.

Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

В ночь на 15 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу.

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