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Россия атаковала Украину 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 и С-300, девять прилетов

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 11:19
Россия атаковала Украину 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 и С-300, девять прилетов - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе Shahed-136, управляемой авиационной ракетой Х-59, а также ракетами комплекса С-300. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что в ночь на 16 ноября враг запустил 18 БПЛА из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае — противовоздушная оборона уничтожила 16 целей. 
Работали мобильные огневые группы, истребители и зенитные подразделения.
Также вечером 15 ноября в Полтавской области была сбита ракета Х-59. 

Около полуночи россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковской области ракетами С-300. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что под удар попал Чугуев под Харьковом, зафиксировано как минимум семь прилетов.

Повреждены здание образовательного учреждения и частный дом. Обошлось без пострадавших.

Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. 

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Дмитрий Гриниченко
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