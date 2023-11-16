Россия атаковала Украину 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 и С-300, девять прилетов
16.11.2023, 11:19
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе Shahed-136, управляемой авиационной ракетой Х-59, а также ракетами комплекса С-300. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что в ночь на 16 ноября враг запустил 18 БПЛА из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае — противовоздушная оборона уничтожила 16 целей.
Работали мобильные огневые группы, истребители и зенитные подразделения.
Также вечером 15 ноября в Полтавской области была сбита ракета Х-59.
Около полуночи россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковской области ракетами С-300. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что под удар попал Чугуев под Харьковом, зафиксировано как минимум семь прилетов.
Повреждены здание образовательного учреждения и частный дом. Обошлось без пострадавших.
Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области.
- 10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.
- 11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.
- В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".
- В ночь на 15 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу.
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