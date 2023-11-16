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Росія атакувала Україну 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 та С-300, дев'ять прильотів

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 11:19
Росія атакувала Україну 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 та С-300, дев'ять прильотів - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну 18 дронами-камікадзе Shahed-136, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також ракетами комплексу С-300. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що в ніч проти 16 листопада ворог запустив 18 БПЛА з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї — протиповітряна оборона знищила 16 цілей.
Працювали мобільні вогневі групи, винищувачі та зенітні підрозділи.
Також увечері 15 листопада на Полтавщині було збито ракету Х-59.

Близько півночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харківської області ракетами С-300. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що під удар потрапив Чугуїв під Харковом, зафіксовано щонайменше сім прильотів.

Пошкоджено будівлю освітнього закладу та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області.

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Дмитро Гриниченко
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