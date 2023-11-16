Росія атакувала Україну 18 дронами Shahed-136, ракетами Х-59 та С-300, дев'ять прильотів

Російські окупанти атакували Україну 18 дронами-камікадзе Shahed-136, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також ракетами комплексу С-300. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що в ніч проти 16 листопада ворог запустив 18 БПЛА з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї — протиповітряна оборона знищила 16 цілей.

Працювали мобільні вогневі групи, винищувачі та зенітні підрозділи.

Також увечері 15 листопада на Полтавщині було збито ракету Х-59.

Близько півночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харківської області ракетами С-300. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що під удар потрапив Чугуїв під Харковом, зафіксовано щонайменше сім прильотів.

Пошкоджено будівлю освітнього закладу та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч проти 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

У ніч проти 15 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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