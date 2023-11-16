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Удар по многоэтажке в Селидово. Спасательные работы завершены: четверо погибших

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 18:28
Удар по многоэтажке в Селидово. Спасательные работы завершены: четверо погибших - Фото
Фото - МВД

В Селидово Донецкой области, где россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому  в ночь на 15 ноября, по состоянию на сегодняшний день завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате российского удара по дому погибли четыре человека, еще три человека травмированы.

Также в ГСЧС сообщили, что запланированы работы по демонтажу аварийных элементов конструкции дома.

Изначально после удара было известно об одной погибшей – тело женщины нашли под завалами.

Оксана Житнюк
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