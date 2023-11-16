Удар по многоэтажке в Селидово. Спасательные работы завершены: четверо погибших
16.11.2023, 18:28
Фото - МВД
В Селидово Донецкой области, где россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в ночь на 15 ноября, по состоянию на сегодняшний день завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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В результате российского удара по дому погибли четыре человека, еще три человека травмированы.
Также в ГСЧС сообщили, что запланированы работы по демонтажу аварийных элементов конструкции дома.
Изначально после удара было известно об одной погибшей – тело женщины нашли под завалами.
- Утром 16 ноября взрывы гремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59. В Хмельницкой области есть разрушения и пострадавший.
- Также сегодня Россия массированно ударила по Белозерке под Херсоном: один человек погиб, нет света.
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