В Кривом Роге раздались взрывы. Военные предупреждали о баллистике
Взрыв (Иллюстративное фото)

В Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистики.

12:30. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

12:31. В Кривом Роге раздались два взрыва, заявил собеседник. По его словам, "это не было очень шумно, но знакомые говорят, что у них достаточно мощно".

Как сообщает криворожский канал СВОИ, местные жители слышали звук пролета ракет над городом.

Местные власти пока никак не комментировали инцидент.

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