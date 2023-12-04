В Кривом Роге раздались взрывы. Военные предупреждали о баллистике

В 12:31 в Кривом Роге прогремели взрывы через минуту после объявления воздушной тревоги

Взрыв (Иллюстративное фото)

В Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистики.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

12:30. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

12:31. В Кривом Роге раздались два взрыва, заявил собеседник. По его словам, "это не было очень шумно, но знакомые говорят, что у них достаточно мощно".

Как сообщает криворожский канал СВОИ, местные жители слышали звук пролета ракет над городом.

Местные власти пока никак не комментировали инцидент.

Новость дополняется...

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ударила баллистикой по Днепру.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Тюрин сообщал, что очередные атаки на область обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

Смотрите также: РФ ударила по Новогродовке. Под завалами нашли тело ребенка, родители пропали – видео