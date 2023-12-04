ЗСУ: Тривоги через МіГ-31К поки що будуть. Але якщо загрози немає, то сигнал не оголошуватимемо
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в Україні поки продовжать оголошувати тривоги через польоти винищувачів МіГ-31К. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, військові й далі інформуватимуть про загрозу МіГ-31К.
"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам і відомствам розробити рішення про реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення – не беруся говорити. Ми ж і далі інформуватимемо про загрозу", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що західні партнери намагаються оперативно повідомляти Україну про злети МІГ-31К.
"Плюс наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді звичайно не оголошуватиметься тривога", – заявив військовий.
На LIGA.net вийшов великий текст: чи реально поділяти повітряні тривоги за рівнем загрози, щоб тренувальні польоти російських носіїв "Кинджалів" не зупиняли Україну на кілька годин.
"Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.
- У Повітряних силах пояснили, що раніше винищувачі РФ часто злітали приблизно на 20 хвилин, тому що пілоти відпрацьовували зльоти й посадки. Потім тривоги через їхні злети збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.
- Президент казав, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.
- Зеленський заявив, що географія співпраці України з протиповітряної оборони "дуже широка", можливості української ППО збільшуються, але ще багато роботи.
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