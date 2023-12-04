ЗСУ: Тривоги через МіГ-31К поки що будуть. Але якщо загрози немає, то сигнал не оголошуватимемо

Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не несе загрози – тоді тривога оголошуватися не буде

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в Україні поки продовжать оголошувати тривоги через польоти винищувачів МіГ-31К. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, військові й далі інформуватимуть про загрозу МіГ-31К.

"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам і відомствам розробити рішення про реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення – не беруся говорити. Ми ж і далі інформуватимемо про загрозу", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що західні партнери намагаються оперативно повідомляти Україну про злети МІГ-31К.

"Плюс наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді звичайно не оголошуватиметься тривога", – заявив військовий.

На LIGA.net вийшов великий текст: чи реально поділяти повітряні тривоги за рівнем загрози, щоб тренувальні польоти російських носіїв "Кинджалів" не зупиняли Україну на кілька годин.

ДОВІДКА. Тривога по всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, здатного нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси й інші цивільні об'єкти,



"Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг. . Тривога по всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, здатного нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси й інші цивільні об'єкти, стали більш тривалими "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

У Повітряних силах пояснили, що раніше винищувачі РФ часто злітали приблизно на 20 хвилин, тому що пілоти відпрацьовували зльоти й посадки. Потім тривоги через їхні злети збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.

Президент казав, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

Зеленський заявив, що географія співпраці України з протиповітряної оборони "дуже широка", можливості української ППО збільшуються, але ще багато роботи.

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