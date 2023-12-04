ВСУ: Тревоги из-за МиГ-31К пока будут. Но если угрозы нет, то сигнал не будем объявлять
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в Украине пока продолжат объявлять тревоги из-за полетов истребителей МиГ-31К. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
По его словам, военные и дальше будут информировать об угрозе МиГ-31К.
"В то же время, руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение – не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", — сказал Игнат.
Он отметил, что западные партнеры пытаются оперативно сообщать Украине о взлетах МиГ-31К.
"Плюс наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет. Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы – тогда конечно не будет объявляться тревога", — заявил военный.
На LIGA.net вышел большой текст: реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину на несколько часов.
"Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/с (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
- В Воздушных силах объяснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, потому что пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Затем тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часа, поскольку оккупанты выполняли учебные полеты.
- Президент говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.
- Зеленский заявил, что география сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы.
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