ВСУ: Тревоги из-за МиГ-31К пока будут. Но если угрозы нет, то сигнал не будем объявлять

Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы – тогда тревога объявляться не будет

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в Украине пока продолжат объявлять тревоги из-за полетов истребителей МиГ-31К. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, военные и дальше будут информировать об угрозе МиГ-31К.

"В то же время, руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение – не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", — сказал Игнат.

Он отметил, что западные партнеры пытаются оперативно сообщать Украине о взлетах МиГ-31К.

"Плюс наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет. Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы – тогда конечно не будет объявляться тревога", — заявил военный.

На LIGA.net вышел большой текст: реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину на несколько часов.

СПРАВКА. Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз во время взлета российского МиГ-31К, способного нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более продолжительными, поскольку страна-террорист отработала дозаправку этих самолетов в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытие учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты,



"Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/с (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. . Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз во время взлета российского МиГ-31К, способного нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более продолжительными, поскольку страна-террорист отработала дозаправку этих самолетов в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытие учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты, стали более длительными "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/с (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

В Воздушных силах объяснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, потому что пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Затем тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часа, поскольку оккупанты выполняли учебные полеты.

Президент говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

Зеленский заявил, что география сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы.

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