Зеленский о тревогах от МиГ-31К: Уровень ПВО и готовность дают осовременить реагирование
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ разработать решение о реагировании на взлет российских истребителей МиГ-31К, несущих ракеты "Кинжал". Украинский уровень противовоздушной обороны и в целом готовность позволяют несколько осовременить реагирование, рассказал он в вечернем видеообращении.
"Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны", – заявил президент.
Зеленский отметил, что это важно для миллионов украинцев, и он ожидает соответствующих предложений.
На LIGA.net вышел большой текст: реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину на несколько часов.
"Кинжал" – российская аэробалистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
- В Воздушных силах объяснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, потому что пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Затем тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часа, поскольку оккупанты выполняли учебные полеты.
- Президент говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.
- Зеленский заявил, что география сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы.
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