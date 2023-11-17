Зеленский о тревогах от МиГ-31К: Уровень ПВО и готовность дают осовременить реагирование

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ разработать решение о реагировании на взлет российских истребителей МиГ-31К, несущих ракеты "Кинжал". Украинский уровень противовоздушной обороны и в целом готовность позволяют несколько осовременить реагирование, рассказал он в вечернем видеообращении.

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"Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны", – заявил президент.

Зеленский отметил, что это важно для миллионов украинцев, и он ожидает соответствующих предложений.

На LIGA.net вышел большой текст: реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину на несколько часов.

СПРАВКА. Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз во время взлета российского МиГ-31К, способного нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более продолжительными, поскольку страна-террорист отработала дозаправку этих самолетов в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытие учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты,



"Кинжал" – российская аэробалистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз во время взлета российского МиГ-31К, способного нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более продолжительными, поскольку страна-террорист отработала дозаправку этих самолетов в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытие учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты, стали более длительными "Кинжал" – российская аэробалистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

В Воздушных силах объяснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, потому что пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Затем тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часа, поскольку оккупанты выполняли учебные полеты.

Президент говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

Зеленский заявил, что география сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы.

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