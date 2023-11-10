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Повітряна тривога в Україні триватиме довше. МіГ-31К виконують нові завдання — Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 15:19
Повітряна тривога в Україні триватиме довше. МіГ-31К виконують нові завдання — Повітряні сили - Фото
Винищувач МіГ-31К (Фото: ресурс окупантів)

Повітряні тривоги в Україні триватимуть довше через нові завдання винищувачів МіГ-31К. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російська авіація почала виконувати завдання щодо дозаправки МіГ-31К у повітрі.
"Зрозуміло, що час перебування МіГу в повітрі зростає фактично вдвічі. Тривога тривала понад 2,5 години", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що раніше винищувачі росіян злітали приблизно на 20 хвилин, але тоді ворог відпрацьовував злети та посадки.
Потім тривоги збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.

Військові закликав громадян стежити за повітряними тривогами.

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Дмитро Гриниченко
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