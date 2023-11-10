Повітряна тривога в Україні триватиме довше. МіГ-31К виконують нові завдання — Повітряні сили

Повітряні тривоги в Україні триватимуть довше через нові завдання винищувачів МіГ-31К. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, російська авіація почала виконувати завдання щодо дозаправки МіГ-31К у повітрі.

"Зрозуміло, що час перебування МіГу в повітрі зростає фактично вдвічі. Тривога тривала понад 2,5 години", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що раніше винищувачі росіян злітали приблизно на 20 хвилин, але тоді ворог відпрацьовував злети та посадки.

Потім тривоги збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.

Військові закликав громадян стежити за повітряними тривогами.

США оголосили про передання Україні першої батареї Patriot у грудні 2022 року, пізніше ще одну батарею Україна отримала від Нідерландів. Чим особливі ці ЗРК і як допоможуть у війні з Росією, читайте у цій статті.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовляти ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Президент Зеленський говорив, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

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