Воздушная тревога в Украине будет длиться дольше. МиГ-31К выполняют новые задачи — ВСУ

Воздушные тревоги в Украине будут длиться дольше из-за новых задач истребителей МиГ-31К. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, российская авиация начала выполнять задачи по дозаправке МиГ-31К в воздухе.

"Понятно, что время нахождения МиГа в воздухе увеличивается фактически в два раза. Тревога длилась более 2,5 часов", — сказал Игнат.

Он отметил, что ранее истребители россиян взлетали примерно на 20 минут, но тогда враг отрабатывал взлеты и посадки.

Потом тревоги увеличились до 1,5 часа, так как оккупанты выполняли учебные полеты.

Военные призвал граждан следить за воздушными тревогами.

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