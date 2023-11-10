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Воздушная тревога в Украине будет длиться дольше. МиГ-31К выполняют новые задачи — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 15:19
Воздушная тревога в Украине будет длиться дольше. МиГ-31К выполняют новые задачи — ВСУ - Фото
Истребитель МиГ-31К (Фото: ресурс оккупантов)

Воздушные тревоги в Украине будут длиться дольше из-за новых задач истребителей МиГ-31К. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, российская авиация начала выполнять задачи по дозаправке МиГ-31К в воздухе.
"Понятно, что время нахождения МиГа в воздухе увеличивается фактически в два раза. Тревога длилась более 2,5 часов", — сказал Игнат.
Он отметил, что ранее истребители россиян взлетали примерно на 20 минут, но тогда враг отрабатывал взлеты и посадки.
Потом тревоги увеличились до 1,5 часа, так как оккупанты выполняли учебные полеты. 

Военные призвал граждан следить за воздушными тревогами. 

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Дмитрий Гриниченко
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воздушная тревогавойнавоздушные силыЮрий ИгнатМиГ-31К

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