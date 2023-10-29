Американцы интегрировали для Украины ракеты Patriot с советским ЗРК
Американские инженеры смогли интегрировать ракеты к Patriot со старым советским зенитно-ракетным комплексом, пишет New York Times.
По его словам, систему планируют отправить в Украину этой зимой вместе с предоставленными ракетами и другими частями Patriot от разных союзников.
СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.
В рамках программы FrankenSAM (SAM – ракета класса "земля – воздух") разрабатывают и другие гибриды: ракеты Sea Sparrow и ЗРК "Бук", ракеты AIM-9M и советские радары и т.д. Подробнее об этом – здесь.
С каким именно комплексом удалось соединить ракеты Patriot, издание не указывает.
Аналитик Гудзонского института Джан Касапоглу указывает, что идея соединить советское оборудование с западными ракетами позволит найти практическое применение для "оружия, пылящегося на полках столиц НАТО".
Программа FrankenSAM направлена на компенсацию запасов советских ракет, которые Украина потратила за прошедшую зиму, и защитить украинскую энергетическую инфраструктуру.
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