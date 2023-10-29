Американцы интегрировали для Украины ракеты Patriot с советским ЗРК

Американские инженеры смогли интегрировать ракеты к Patriot со старым советским зенитно-ракетным комплексом, пишет New York Times.

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Официальный представитель Пентагона рассказал, что подобную гибридную систему начали испытывать в октябре 2023 года на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Первый запуск был успешен – ракета сбила дрон, который служил целью.



По его словам, систему планируют отправить в Украину этой зимой вместе с предоставленными ракетами и другими частями Patriot от разных союзников.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

В рамках программы FrankenSAM (SAM – ракета класса "земля – воздух") разрабатывают и другие гибриды: ракеты Sea Sparrow и ЗРК "Бук", ракеты AIM-9M и советские радары и т.д. Подробнее об этом – здесь.

С каким именно комплексом удалось соединить ракеты Patriot, издание не указывает.

Аналитик Гудзонского института Джан Касапоглу указывает, что идея соединить советское оборудование с западными ракетами позволит найти практическое применение для "оружия, пылящегося на полках столиц НАТО".

Программа FrankenSAM направлена на компенсацию запасов советских ракет, которые Украина потратила за прошедшую зиму, и защитить украинскую энергетическую инфраструктуру.

США объявили о передаче Украине первой батареи Patriot в декабре 2022 года, позже еще одну батарею Украина получила от Нидерландов. Чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией, читайте в этой статье.

Компания Raytheon Technologies планирует производить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.

Президент Зеленский говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

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