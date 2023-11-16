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Зеленський про ППО: Географія нашої співпраці дуже широка, потрібно більше систем

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 22:50
Зеленський про ППО: Географія нашої співпраці дуже широка, потрібно більше систем - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Географія співпраці України щодо протиповітряної оборони "дуже широка", можливості українського ППО збільшуються, але ще багато роботи, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно", – сказав він.

За словами президента, "абсолютно точно", що Україна постійно стає сильнішою, і можливості української ППО збільшуються.

"Звичайно, це ще не сто відсотків захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Я дякую всім, хто ефективний у цьому", – підсумував він.

  • Зеленський повідомив, що на бойове чергування в Україні заступили додаткові системи протиповітряної/протиракетної оборони NASAMS.
  • Президент заявив, що Росія ще здатна нести зло, українці мають боротися та берегти оборону у головному пріоритеті.
  • Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти аналоги західної зброї, але для цього потрібен час, і без постачань від партнерів "ускладнюється все".

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Артем Джеріпа
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