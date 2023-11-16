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Зеленський назвав телемарафон "одним із ключових етапів в історії незламності України"

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 21:29
Зеленський назвав телемарафон
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський назвав телемарафон Єдині новини "одним із ключових етапів в історії незламності України". Про це він сказав на онлайн-зустрічі з медійниками з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

"Вважаю, що Єдині новини є одним із ключових проєктів, які ви створили, і одним із ключових етапів в історії незламності нашої держави, одним із ключових чинників деокупації територій, які були захоплені з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ви допомогли людям об’єднатися – своїм об’єднанням, своєю роботою", – сказав він.

Президент наголосив, що медіа сьогодні "чи не найбільше впливають на єдність суспільства" і дають можливості для "відкритого діалогу з громадянами та відповідального обговорення проблемних питань, які нині турбують людей".

Зеленський зазначив важливість якнайбільшого поширення у світі інформації про успіхи України в цій війні та історій про героїзм і боротьбу українців за свою свободу.

Також під час зустрічі порушувалося питання складнощів у роботі кореспондентів на фронті, обговорювались можливі формати роботи, які дали б змогу максимально висвітлювати ситуацію на полі бою та водночас відповідали б застереженням щодо безпеки та нерозповсюдження чутливої інформації.

  • З початком великої війни найбільші українські канали об'єдналися в єдиний телемарафон. Це Суспільне, 1+1, ТРК Україна (Україна 24), ICTV/СТБ, Рада та Інтер.
  • 5 канал, Прямий та Еспресо ведуть власні ефіри, хоча з першими двома довго тривали переговори щодо участі в марафоні. Переговори завершилися нічим.
  • У серпні 2023-го Данілов запевняв, що марафоном ніхто не керує, а опозиції порадив йти на канал Рада.
  • У жовтні КМІС опублікував результати опитування: тих, хто вірить телемарафону, поменшало з 69% (станом на травень 2022-го) до 48%.

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Оксана Житнюк
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