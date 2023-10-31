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Найбільше українці довіряють ЗСУ та волонтерам. Менше — владі та телемарафону: опитування

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 14:09
Найбільше українці довіряють ЗСУ та волонтерам. Менше — владі та телемарафону: опитування - Фото
Головком ЗСУ Валерій Залужний (Фото: ОП)

Найбільше українці довіряють Збройним Силам України та волонтерам, знизилася підтримка органів центральної влади та національного телемарафону. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За словами соціологів, з травня 2022 року до жовтня 2023 року безумовну довіру зберігають ЗСУ — 94% опитаних та волонтери з 87%.

За аналогічний період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% зменшилася кількість громадян, які довіряють президенту, з 74% до 39% — уряду, а також з 58% до 21% — парламенту.

"Однак важливо розрізняти ситуацію для уряду та парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри чітко негативний), і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри безперечно позитивний)", – зазначили в КМІС.

Довіра до місцевої влади не змінилася – довіряють 50%, а не довіряють 46%. Опитування також зафіксувало падіння довіри до телемарафону — тих, хто вірить йому, поменшало з 69% до 48%.

Опитування проводилося з 30 вересня до 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

Читайте також: Для 68% українців боротьба з корупцією – пріоритет №1 – опитування КМІС

Дмитро Гриниченко
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