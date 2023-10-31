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Больше всего украинцы доверяют ВСУ и волонтерам. Меньше — власти и телемарафону: опрос

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 14:09
Больше всего украинцы доверяют ВСУ и волонтерам. Меньше — власти и телемарафону: опрос - Фото
Главком ВСУ Валерий Залужный (Фото: ОП)

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам Украины и волонтерами, снизилась поддержка органов центральной власти и национального телемарафона. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

По словам социологов, с мая 2022 года по октябрь 2023 года безусловное доверие сохраняют ВСУ — 94% опрошенных и волонтеры с 87%.

За аналогичный период прослеживается снижение доверия к институтам центральной власти: с 91% до 76% уменьшилось количество граждан, которые доверяют президенту, с 74% до 39% — правительству, а также с 58% до 21% — парламенту. 

"Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", — отметили в КМИС.

Доверие к местной власти не изменилось — доверяют 50%, а не доверяют 46%. Опрос также зафиксировал падение доверия к телемарафону — число тех, кто верит ему, уменьшилось с 69% до 48%. 

Опрос проводился с 30 сентября до 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.  

В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

Читайте также: Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС

Дмитрий Гриниченко
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