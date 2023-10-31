Больше всего украинцы доверяют ВСУ и волонтерам. Меньше — власти и телемарафону: опрос
Больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам Украины и волонтерами, снизилась поддержка органов центральной власти и национального телемарафона. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
По словам социологов, с мая 2022 года по октябрь 2023 года безусловное доверие сохраняют ВСУ — 94% опрошенных и волонтеры с 87%.
За аналогичный период прослеживается снижение доверия к институтам центральной власти: с 91% до 76% уменьшилось количество граждан, которые доверяют президенту, с 74% до 39% — правительству, а также с 58% до 21% — парламенту.
"Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", — отметили в КМИС.
Доверие к местной власти не изменилось — доверяют 50%, а не доверяют 46%. Опрос также зафиксировал падение доверия к телемарафону — число тех, кто верит ему, уменьшилось с 69% до 48%.
- Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС.
- Выборы могут быть только после войны. Так считает подавляющее большинство украинцев: опрос.
- Половина украинцев из прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС.
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