Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС

Почти 90% украинцев выступают против ограничения прав граждан после окончания войны против России. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно данным опроса, хотя украинцы считают уместным проведением выборов после войны, при этом 88% респондентов настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза.

За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступили только 7% опрошенных.

Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство против ограничений на период восстановления.

В украинском медийном поле время от времени возникает дискуссия относительно ограничения прав некоторых граждан после войны: например, для уклонистов от воинской службы или тех, кто незаконно выехал за границу.

Опрос проводился с 30 сентября до 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

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