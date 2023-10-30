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Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 13:44
Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС - Фото
Центр Киева (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Почти 90% украинцев выступают против ограничения прав граждан после окончания войны против России. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса, хотя украинцы считают уместным проведением выборов после войны, при этом 88% респондентов настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза.

За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступили только 7% опрошенных. 

Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство против ограничений на период восстановления.

В украинском медийном поле время от времени возникает дискуссия относительно ограничения прав некоторых граждан после войны: например, для уклонистов от воинской службы или тех, кто незаконно выехал за границу. 

Опрос проводился с 30 сентября до 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.  

В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

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Дмитрий Гриниченко
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