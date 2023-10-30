Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС
Почти 90% украинцев выступают против ограничения прав граждан после окончания войны против России. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно данным опроса, хотя украинцы считают уместным проведением выборов после войны, при этом 88% респондентов настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза.
За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступили только 7% опрошенных.
Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство против ограничений на период восстановления.
В украинском медийном поле время от времени возникает дискуссия относительно ограничения прав некоторых граждан после войны: например, для уклонистов от воинской службы или тех, кто незаконно выехал за границу.
- Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
- Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.
- Отчет по вступлению Украины в Евросоюз появится 8 ноября – Reuters.
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