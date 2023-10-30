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Обмеження прав українців після війни. Майже 90% громадян виступають проти — опитування КМІС

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30.10.2023, 13:44
Обмеження прав українців після війни. Майже 90% громадян виступають проти — опитування КМІС - Фото
Центр Києва (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Майже 90% українців виступають проти обмеження прав громадян після закінчення війни проти Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За даними опитування, хоча українці вважають за доречне проведення виборів після війни, водночас  88% респондентів наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу.

За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступили лише 7% опитаних.

Зазначається, що у всіх регіонах України абсолютна більшість проти обмежень на період відновлення.

В українському медійному полі час від часу виникає дискусія щодо обмеження прав деяких громадян після війни: наприклад, для ухилянтів від військової служби чи тих, хто незаконно виїхав за кордон.

Опитування проводилося з 30 вересня до 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. 
У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5 % – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дають змогу "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

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Дмитро Гриниченко
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