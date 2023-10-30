Обмеження прав українців після війни. Майже 90% громадян виступають проти — опитування КМІС
Майже 90% українців виступають проти обмеження прав громадян після закінчення війни проти Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
За даними опитування, хоча українці вважають за доречне проведення виборів після війни, водночас 88% респондентів наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу.
За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступили лише 7% опитаних.
Зазначається, що у всіх регіонах України абсолютна більшість проти обмежень на період відновлення.
В українському медійному полі час від часу виникає дискусія щодо обмеження прав деяких громадян після війни: наприклад, для ухилянтів від військової служби чи тих, хто незаконно виїхав за кордон.
- Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.
- Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.
- Звіт щодо вступу України до Євросоюзу з'явиться 8 листопада – Reuters.
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