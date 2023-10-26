Для 68% українців боротьба з корупцією – пріоритет №1 – опитування КМІС

У переважної більшості українців (90%) є запит на боротьбу з корупцією, водночас 68% громадян вважають це пріоритетом №1 для України та її майбутнього. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Соціологи запропонували українцям обрати трійку найпріоритетніших для них реформ. 90% респондентів вказали на антикорупційну, на другому та третьому місцях – реформа, пов'язана з війною (77%), судова (43%).

Водночас для 58% українців боротьба з корупцією – завдання №1. Вони вважають, що це корисно як для самої України, так і для її майбутнього членства в Євросоюзі.

На запитання, як реформи дійсно просуваються в Україні, 20% опитаних сказали, що це реформи, пов'язані з війною, а 19% заявили про антикорупційну реформу.

Опитування проведене КМІС впродовж 4-20 вересня методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, які контролюються Урядом України (крім Херсонської і Донецької областей). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,3%.

Опитування КМІС показало, що кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла.

Вступ до НАТО важливіший за вступ до ЄС, а Росія не пов'язана з Європою — опитування КМІС.

Згідно з результатами опитування КМІС, опублікованого 30 червня 2023 року, 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, та 89% за те, щоб країна стала членом НАТО.

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