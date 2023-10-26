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Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 14:40
Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС - Фото
НАБУ (Фото: пресс-служба НАБУ)

У подавляющего большинства украинцев (90%) есть запрос на борьбу с коррупцией, при этом 68% граждан считают это приоритетом №1 для Украины и ее будущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи предложили украинцам выбрать топ-3 самых приоритетных для них реформ. 90% респондентов отметили антикоррупционную, на втором и третьем местах – реформа, связанная с войной (77%), судебная (43%).

При этом для 58% украинцев борьба с коррупцией – задача №1. Они считают, что это полезно как самой Украине, так и ее будущему членству в Евросоюзе.

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На вопрос, как реформы действительно продвигаются в Украине, 20% опрошенных сказали, что это реформы, связанные с войной, а 19% заявили об антикоррупционной реформе.

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Опрос проведен КМИС на протяжении 4-20 сентября методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета по заказу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. Опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, контролируемых Правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,3%.

  • Опрос КМИС показал, что количество украинцев, верящих в "конфликт" между военным и политическим руководством, возросло.
  • Вступление в НАТО важнее вступления в ЕС, а Россия не связана с Европой — опрос КМИС.
  • Согласно результатам опроса КМИС, опубликованного 30 июня 2023 года, 92% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, и 89% за то, чтобы страна стала членом НАТО.

Читайте также: Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС

Милана Головань
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